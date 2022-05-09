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Ters laleler açtı, zarar gelmesin diye korunuyor

Van’ın Gevaş ilçesinde "hüznün çiçeği" olarak bilinen 15 günlük ömürleri olan ters laleler rengarenk görüntüler oluşturdu.

Çevre 09.05.2022, 10:07
Ters laleler açtı, zarar gelmesin diye korunuyor

Van’ın Gevaş ilçesinde "hüznün çiçeği" olarak bilinen 15 günlük ömürleri olan ters laleler rengarenk görüntüler oluşturdu.

İlkbahar mevsiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında ‘ağlayan gelin’ adı verilen ters laleler görsel şölen sunuyor. Genellikle hüznü çağrıştıran, ancak Doğu’da uzun geçen kışın biteceğini müjdeleyen ters laleler, aynı zamanda zarar gelmesin diye güvenlik mahalle sakinleri tarafından korunuyorlar. Gevaş’ın ’Zeve’ Dilmetaş Mahallesi’ndeki Seyit Sultan Hacı Zübeyt Türbesi’nin hemen yanı başında bulunan alanda Gevaş ovasına bakan, Van Gölü ve Akdamar Adası’na hakim olan bir noktada açan ters lalelerin açmasıyla seyri güzel manzaralar oluşturdu. Genelde ilkbaharın nisan-mayıs ayları arasında çiçek açan ters laleler, bu nedenle baharın müjdecisi olarak da biliniyor. Boyu 75 santimetreyi bulan soğanlı bir bitki olan ters lale, kendisine bahşedilen muhteşem özellik sayesinde toprak altında bulunan etli ve şişkin gövdeleri ile hayatını sürdürür. Bu gövdesi sayesinde kendisi için gerekli besinleri ve nemi içinde barındırır, soğuktan ve kuru hava koşullarından korunur. Hafta sonunu fırsat bulan vatandaşlar 15 gün gibi ömürleri olan ters lalleri ziyaret ederek fotoğraf çektiriyorlar.

"Evimize sahip çıktığımız gibi doğaya da sahip çıkalım"

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, ekipleri ile birlikte Dilmetaş Mahallesine geldiklerini söyledi. Hem doğayı tanıttıklarını, hem de doğanın nasıl korunması gerektiğini de anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Demez, “Sonuçta doğa hepimizin ortak evidir. Barınmak olarak kullandığımız ve 100 metrekareden oluşan evimiz olan alana sahip çıkıyoruz ama oysa sürekli hepimizin kullandığı doğaya sahip çıkmıyoruz. Asıl korumamız gerek doğadır. Bizim kendi grubumuz gerçekten belli bir seviyeye ulaştı hem avcılığa karşı çıkıyor, hep tarihi yapıları yok edenlere karşı çıkıyor, karşı çıkıyor derken bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Amacımız topluma bir bilinç oluşturmak, doğayı koruma bilinci ve bize ait olmayan bir şeyi almama bilinci. Bu gülü koparırsak en çok 1 saat elimizde olur ve sonra yok olur. Ama kendi kökü üzerinde kaldığı müddetçe bizden sonra gelecek olan insanlarda yararlanacak” dedi.

“Çiçeğin koparılmasının cezası 109 bin 593 liraya“

Endemik bir tür olan ve halk arasında "Ağlayan gelin’’ olarak da bilinen ters lalelerin koparılması yasak. Ters laleleri koparanlara Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten 109 bin 593 TL idari para cezası uygulanacağını sosyal medya hesaplarından açıklanmıştı.

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