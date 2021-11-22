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Terörün yıllardır engellemeye çalıştığı barajın müjdesi verildi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yıllardır terör örgütü PKK tarafından projenin tamamlanmaması için saldırılara maruz kalan ve GAP’ın dev çılgın projesi olan Silvan Barajında 2022 yılında su tutacağını müjdeledi.

Çevre 22.11.2021, 11:07
Terörün yıllardır engellemeye çalıştığı barajın müjdesi verildi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yıllardır terör örgütü PKK tarafından projenin tamamlanmaması için saldırılara maruz kalan ve GAP’ın dev çılgın projesi olan Silvan Barajında 2022 yılında su tutacağını müjdeledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, Silvan Barajı inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu, terör örgütü PKK tarafından yıllardır tahrip edilerek yapımı engellemesi için saldırılarda bulunduğu ve birçok şehidin verildiği ’çılgın proje’ olarak adlandırılan ve 3 yıl sonra bitirilmesi öngörülen barajın, tamamlanmasıyla 305 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağını ve bunun da ekonomiye önemli katkı sunacağını açıklayarak dev projede ilk su tutumunun 2022’de başlayacağını da müjdeledi.

20 milyar TL yatırım ile Avrupa ve Türkiye’nin en yüksek barajı

İncelemelerden sonra açıklama yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Silvan Baraj projesinin 2022 yılında su tutulacağını ve 20 milyon TL yatırım ile Avrupa ve Türkiye’nin en yüksek barajı olduğunu kaydetti. Vali Karaloğlu, “Silvan Barajı ve Sulama Projesi ana barajla ve Silvan Barajı ile beraber alt 7 barajdan oluşan yani toplam 8 barajın olduğu ve sulama tesisleriyle beraber aslında 31 ayrı işin olduğu, bugünkü 2021 yılı fiyatları ile sadece inşaat kısmı 20 milyar TL’lik büyükçe bir iş büyükçe, bir kamu yatırımıdır. Şu ana kadar projenin alt barajlarından Kuruçay Barajında su tuttuk, Pamukçay Barajında su tuttuk, Başlar Barajında su tuttuk, Ambar Barajında inşallah 2021’in sonunda su tutmaya başlayacağız. Kıbrıs Barajında şu anda inşaat devam ediyor. Bulaklıdere Barajının ihalesi inşallah 2021’in sonunda yapılacak ve son alt baraj olan Karacalar Barajının ihalesi de inşallah 2022’de yapılmış olacak. Silvan Projesinin şu anda üzerinde bulunduğumuz en önemli yatırımı ana baraj. Bu ana baraj gövdesi kaya dolgu ve ön yüzeyi beton kaplama Avrupa’nın ve Türkiye’nin en yüksek barajı 175,5 metre yüksekliği ile bu özelliğiyle yani kaya dolgu ve ön yüzeyi beton, 7. 3 milyar metreküp rezervuar hacmi var barajımızın. İnşallah 2022 yılı içerisinde ön yüzeyin betonlama çalışmaları tamamlanacak ve 2022’nin sonunda hedefimiz, Silvan Barajında su tutmayı planlıyor arkadaşlar. İnşallah bir aksilik çıkmazsa, su tuttuğumuz alanların kamulaştırılmasını tamamlayabilirsek 2022 sonunda inşallah su tutmuş olacağız” dedi.

“2 milyon 350 bin hektar sulanacak 305 bin kişi istihdam edecek”

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, barajın tamamlanması ile 2 milyon 350 bin hektar alanın sulanacağını ve 305 bin kişiye de yeni istihdam olanağı sağlayacağını vurguladı. Vali Karaloğlu, “Baraj tabii esas amacı tarımsal sulama. Ana baraj ve alttaki 7 barajla beraber 2 milyon 350 bin dekarlık alan sulanacak. Bu çok büyük bir alan ve tamamlandığında Silvan Barajı Diyarbakır’da 305 bin insana yeni istihdam olanağı sağlayacak ve yıllık bugünkü rakamlarla 3,5 milyarlık bir tarımsal gayri safi milli hasıla oluşturacak. Biz Silvan’da Diyarbakır’da halkın yaşamını kolaylaştırmak için halkın gelirini artırmak için Türkiye’nin en büyük kamu yatırımını yapıyoruz. Ama burada çalışan bölgenin çocukları, Kürt çocuklarını gelip bir ahlaksız örgüt öldürmesin diye de koca bir güvenlik teşkilatı kurmak zorunda kalmışız. Bu da bizim üzüntümüz ama biz her koşulda inşallah bu projeyi tamamlayacağız ve halkın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

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