Termometreler 41 dereceyi gösterdi vatandaşlar parkta uyudu

Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da termometreler 41 gösterdi. Güneydoğu yönünde etkili olan Basra Alçak Basıncı etkisi altına giren kentte sıcaktan bunalan vatandaşların uyuması dikkat çekti.

Türkiye, bugünden itibaren güneydoğu yönünde etkili olan Basra Alçak Basıncı’nın etkisi altına girdi. Sıcak hava dalgasından etkilenecek illerden Adana’da ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık verilerine göre hava sıcaklığı saat 13.00’da gölgede 38,9 derece ölçüldü.

Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 41 dereceyi gösterdi. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı. Bazı vatandaşlar ise parktaki gölgelik alanlarda uyuyarak vakit geçirdi.

Dışarıya işi olduğu için çıkmak zorunda olduğunu söyleyen Abdullah Sancak isimli vatandaş, “Erzurum’da hava -20 derece olduğunda insanlar dışarı çıkmamazlık yapıyor mu. Bende biraz durup evime gideceğim. Yapacak bir şey yok” dedi.

Öte yandan sıcak hava nedeniyle kentteki sulama kanallarında da çocuklar yüzmeye devam etti. Yüzen bir çocuğun ise "Yüzme biliyorsanız korkmanıza gerek yok" demesi dikkat çekti.