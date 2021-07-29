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Termometreler 30 dereceyi aştı, İstanbul’da sahiller boş kaldı

İstanbul’da son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle, sabah ve öğlen saatlerinde sahiller boş kaldı. Termometrelerin 34 dereceyi aştığı sıcaklıklarda Maltepe Sahili havadan görüntülendi.

Çevre 29.07.2021, 15:25
Termometreler 30 dereceyi aştı, İstanbul’da sahiller boş kaldı
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İstanbul’da son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle, sabah ve öğlen saatlerinde sahiller boş kaldı. Termometrelerin 34 dereceyi aştığı sıcaklıklarda Maltepe Sahili havadan görüntülendi.

İstanbul son haftaların en sıcak günlerini yaşamaya devam ediyor. Termometreler 34 dereceyi gösterdi. Yüksek sıcaklıkların hakim olduğu İstanbul’da sabah ve öğle saatlerinde sahiller boş kaldı. Son zamanların en sıcak günlerini yaşayan İstanbullular, nemin etkisiyle daha da hissedilen kavurucu sıcaklıklar nedeniyle sahilleri boş bıraktı. Uzmanlar ise başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını konusunda uyarıyor. İstanbul’da bugün hava sıcaklığının 34 derece olduğu, nem oranının ise yüzde 37 olduğu gözlendi.

Öte yandan artan sıcaklıklar sonrası boş kalan Maltepe Sahili havadan görüntülendi.
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34°
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