’Terminatör’ böcekler iş başında

Mersin Anamur Orman İşletme Müdürlüğü, çam ağaçlarının yeşil yapraklarını yiyerek ağaçları hasta eden ’çam kese böceği’ zararlısına savaş açtı. Ekipler tarafından çam kese böceğinin düşmanı ’terminatör’ olarak da adlandırılan calosoma sycophanta böcekleri, zararlının çok olduğu ormanlık alanlara salındı.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, Anamur sınırlarında, çam kese böceği ile biyolojik mücadele için Anamur ilçesinde Anıtlı, Sarıyayla, Güngören ve Alaköprü şefliklerindeki ormanlık alanlara 4 bin adet yırtıcı böcek calosoma sycophanta bıraktıklarını belirtti.

Çam kese böceği ile ilgili kimyasal mücadele yapılmadığını hatırlatan Gübeş, "Çünkü kimyasal mücadele çam kese böceğini öldürdüğü gibi diğer canlılara da zarar vermektedir. Mücadele için mekanik ve biyolojik mücadeleyi tercih ediyoruz. Kısacası çam kese böceği ile beslenen canlıları çoğaltarak mücadelemizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Çam kese böceklerine karşı phryxae caudata adlı parazit sineklerinin de kullanıldığını hatırlatan Gübeş, "Parazit sinekler, çam kese böceği tırtıllarının üzerine yumurtalarını bırakıyor, bunlar tırtılların iç organları ile beslenip sayısını azaltıyor. Bunlar içinde yine ormanlarımıza özel kafesler yerleştirdik. Ayrıca çam kese böceği ile beslenen kuş miktarının artması için kuş yuvaları asarak yörede kuş miktarını arttırıyoruz. Bölgemizde ormanlarımızın korunmasına yönelik mücadelemizi aralıksız olarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.