Termik santralin bacası 7 gün 24 saat online takip ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kangal Termik Santrali’nin bacalarının 7 gün 24 saat online olarak takip edildiğini, çevre ve insan sağlığına zarar verecek bir durum olmadığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programı çerçevesinde Sivas’ta basın mensupları ile bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, Kangal Termik Santrali’yle ilgili bir soru üzerine santralden çevreye yayılan baca gazının çevre ve insan sağlığı açısından zararlı olmadığını ifade ederek, “Bu termik santralimizde baca gazı filtre sistemi var. Burada denetimlerimiz de aralıksız devam ediyor. Üç bacamız var. Biri sulu, diğer ikisi ise kuru sistemle çalışıyor. İyileştirme kuru ve sulu olarak yapılabiliyor. Burada yüklenici veya işleten firma kısa vadede bu yatırımı yaptı. Şu an Kangal Termik Santrali’nden çıkan baca gazı, insan sağlığına ve çevre mevzuatına uygun bir şekilde, sağlığımıza da zarar vermeyecek bir şekilde bırakılmaktadır. Bu 7 gün 24 saat online olarak takip edilmektedir. Bundan dolayı oradaki tarımın etkilenmesi söz konusu değildir. Bundan dolayı orada herhangi bir faaliyetin etkilenmesi söz konusu değildir. Öyle bir durum olması halinde hepimiz sizlerle birlikte bu duruma dur deriz. Buna mani oluruz” dedi.