Terme Çayı’nın debisi yükseliyor, ilçede sel anonsları yapılamaya başlandı

Samsun’un Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrasında Terme ilçe merkezinden geçen çay, taşma noktasına geldi. Polis ekipleri ilçedeki köprülerin giriş-çıkışlarını kapatırken, belediyeden ise sel felaketine karşı anonslar yaparak vatandaşları uyarıyor.

Dün akşamdan itibaren etkili olan yağışlar sonrasında Terme Çayı kritik seviyeye yükseldi. Her yıl ağustos aylarının son haftalarında yağan yağmurlar Terme, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinde su baskınları ve sel felaketlerine sebep oluyor. Gece boyunca etkili olan yağışlar sonrası bazı sokak ve tarım alanlarında su baskınları yaşandı. Gün boyu yağan yağmurlar Terme Çayı’nı taşma noktasına getirdi. Kolluk kuvvetleri ve belediye tedbirleri muhtemel olumsuzluğa karşı gerekli tedbirleri aldı.

Terme Çayı’ndaki taşkın durumu vatandaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar, geçmişte yaşanan felaketleri bir daha yaşamak istemedikleri söyledi.

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada ise "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre 10 Ağustos Salı saat 10.00 ile 12 Ağustos Perşembe saat 12.00 arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Samsun’da yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.