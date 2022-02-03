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Temizlik işçilerine ’koku’ tazminatı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Çevre ve Koruma Müdürlüğünde çalışan temizlik işçilerine bundan sonra ’koku’ tazminatı adı altında ek ücret ödemeye başladı. Süpürge ile temizlik yapana günlük 3, çöp arabasında çalışan işçilere ise günlük 7 lira ek ücret verilecek.

Çevre 03.02.2022, 13:34
Temizlik işçilerine ’koku’ tazminatı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Çevre ve Koruma Müdürlüğünde çalışan temizlik işçilerine bundan sonra ’koku’ tazminatı adı altında ek ücret ödemeye başladı. Süpürge ile temizlik yapana günlük 3, çöp arabasında çalışan işçilere ise günlük 7 lira ek ücret verilecek.

Akdeniz Belediyesi, önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Belediye, bünyesinde çalışan temizlik işçilerine ’koku’ tazminatı adı altında ek ödeme yapmaya başladı. Toplu iş sözleşmesinin içine konulan maddeyle artık süpürge ile temizlik yapana günlük 3, çöp arabasında çalışan işçilere ise günlük 7 lira ek ücret ödenecek. Çevre ve Koruma Müdürlüğünde işçileri ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni tazminatın hayırlı olmasını temenni etti. Belediyede 700 işçinin çalıştığını kaydeden Gültak, "Bu işçilerimizle ilgili son sözleşmeyi geçen günlerde yaptık. Geçen sene işçilerimiz en düşük 3 bin 250 lira maaş alırken, bu sene ise 5 bin 214 lira alarak yüzde 63’lük bir artış sağladık. Böylelikle işçilerimizi maaş olarak iyi bir yere getirdiğimizi düşünüyorum. Tabiki burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, bakanlarımızdan, milletvekillerimizden aldığımız destekler ve cesaretle, biz de aynı yolda devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İlk kez ’koku’ tazminatı adı altında farklı bir ödenek çıkarmış olduk"

Bu sözleşmeye ’koku’ tazminatı verilen bir madde eklediklerini vurgulayan Gültak, "Belki bu Türkiye’de bir ilk oldu. Çöp kamyonlarımızda veya yollarda süpürgeyle temizlik yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün işçilerine ekstra koku tazminatı vermeye karar verdik. Süpürgeyle temizlik yapanlara günlük 3 TL’den aylık 80 lira, çöp kamyonunda çalışanlara da günlük 7 liradan aylık 180 lira civarında ek bir para vereceğiz. Gerçekten bu işçilerimizin çalıştıkları ortamda iş yapmak zor. Dolayısıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü işçilerimize ilk kez ’koku’ tazminatı adı altında farklı bir ödenekte çıkarmış olduk ki bu haklarıdır" diye konuştu.

"Türkiye’de bir rekor kırıldı"

Bu sözleşmede bir farklılık daha yaptıklarını belirten Gültak, "Oda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadın çalışanlarımızı idari izinli saydık. Bunun dışında kurban bayramında verilen paralar, farklı ikramiyeler gibi bunların hepsi revize edildi, günümüzün şartlarına uygun hale getirildi. Ayrıca devlet memurlarımızla ilgili sosyal denge tazminatını da yüzde 100’den yüzde 120’ye çıkartarak, TL bazında 370 lira fazla para almalarını sağladık. Bunun dışında Türkiye’de de bir rekor kırıldı. Sözleşmeli personel, memurlarımız ve kadrolu işçilerimiz için bankaları yarıştırdık ve ihale bir devlet bankasında kaldı. 15 Mart’tan itibaren bu arkadaşlarımız 11 bin lira promosyon ücreti alacak. Bu da hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

İşçiler de verilen bu destek karşısında mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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