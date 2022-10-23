Temizlik amaçlı yakılan çalılar tehlikeye davetiye çıkardı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir vatandaş tarafından temizlik amaçlı yakılan çalılar tehlikeye davete çıkardı. Yangında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar görürken evlere yaklaşan alevler itfaiye ekiplerince sonda söndürüldü.

Olay, Düziçi ilçesi Kurtbeyoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesinde temizlik yapan bir vatandaşa biriktirdiği çalıları yakmak istedi. Yakılan çalılardan çıkan alevler rüzgarında etkisiyle etrafa sıçardı. Durumun kontrolden çıkması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek evlerin yanına kadar alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülen yangında yaklaşık 10 dönüm içerisinde bulunan zeytin, dut ve diğer meyve ağaçları zarar gördü.