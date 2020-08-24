banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
İki aşamalı, hibrit fuar gün sayıyor
İki aşamalı, hibrit fuar gün sayıyor
Piyasada fındık yok satıyor
Piyasada fındık yok satıyor
Ata tohumları toprakla buluştu
Ata tohumları toprakla buluştu

Temiz ve tükenmez enerji kaynağı güneş, dünyada kömürün yerini alıyor

BÜTÜN DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN COVİD19 SALGINI ETKİSİNİ DÜNYA ÇAPINDAKİ ELEKTRİK TALEBİNDE DE GÖSTERDİ.

Çevre 24.08.2020, 16:19
3
Temiz ve tükenmez enerji kaynağı güneş, dünyada kömürün yerini alıyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını etkisini dünya çapındaki elektrik talebinde de gösterdi. Pandemi ile mücadele sürecinin etkisi ile küresel elektrik talebi yılın ilk yarısında yüzde 3 oranında azalırken, enerji üretiminde güneş enerjisi ve rüzgâr gücünün kullanımının artması ile kömür tüketimi de geçen yılın ilk dönemine göre yüzde 8,3 oranında azaldı.

Dünya genelinde enerji üretiminde güneş enerjisi ve rüzgar gücünün kullanımının artması ile doğaya zararlı kömür tüketimi git gide azalıyor. Londra merkezli bağımsız düşünce kuruluşu olan Ember tarafından yayımlanan ve ilk altı aylık elektrik üretim verilerini içeren rapordan derlenen bilgilere göre, kömür tüketiminde bu yıl yaşanan gerileme 1990’dan bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Bütün dünyanın mücadele ettiği salgın tehdidinin etkisiyle küresel elektrik talebinin ortalama yüzde 3 düşmesiyle gerçekleşen rekor düşüşte, güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarının küresel elektrik üretimine daha fazla dâhil olması etkili oldu. Kömür tüketimi ABD’de yüzde 31 ve Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 32, dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi konumunda bulunan Çin’de ise yüzde 2 azaldı.

Güneş Enerji Santralleri (GES) sistemleri imalat ve kurulumunda Türkiye’nin tek TSE belgesine sahip firması olan Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek devletin destekleri gerekse de özel sektörün bu anlamdaki yatırım ve çalışmaları ile Güneş Enerji Santrallerine gösterilen ilginin gün geçtikçe arttığını söyledi. Devletin verdiği fazla enerjiyi dağıtım bedeli üzerinden geri alma sözü ile kullanıcılar açısından önemli bir yatırım aracı halline gelen GES’ler, beş yılda kendilerini amorti ederek kullanıcılarına kazandırmaya da başladığını belirten Şahintaş, “Aynı zamanda temiz ve tükenmez bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi sayesinde gün için dedoğaya zararlı kömür gibi kaynakların kullanımını da azaltan sistem sayesinde aynı zamanda Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunuluyor” dedi.

GES sistemlerine karşı kurumlar ve şahıslar bazında her geçen gün büyük ilgi gösterildiğinin altını çizen İbrahim Şahintaş, GES’lerin yakın zamanda Türkiye’nin en önemli ve faydalı enerji kaynağı yatırımlarından biri haline geleceğini söyledi.

Yorumlar (0)
banner378
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ağustos 2020
İmsak 04:43
Güneş 06:16
Öğle 13:11
İkindi 16:56
Akşam 19:57
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25