Temiz ve tükenmez enerji kaynağı güneş, dünyada kömürün yerini alıyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını etkisini dünya çapındaki elektrik talebinde de gösterdi. Pandemi ile mücadele sürecinin etkisi ile küresel elektrik talebi yılın ilk yarısında yüzde 3 oranında azalırken, enerji üretiminde güneş enerjisi ve rüzgâr gücünün kullanımının artması ile kömür tüketimi de geçen yılın ilk dönemine göre yüzde 8,3 oranında azaldı.

Dünya genelinde enerji üretiminde güneş enerjisi ve rüzgar gücünün kullanımının artması ile doğaya zararlı kömür tüketimi git gide azalıyor. Londra merkezli bağımsız düşünce kuruluşu olan Ember tarafından yayımlanan ve ilk altı aylık elektrik üretim verilerini içeren rapordan derlenen bilgilere göre, kömür tüketiminde bu yıl yaşanan gerileme 1990’dan bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Bütün dünyanın mücadele ettiği salgın tehdidinin etkisiyle küresel elektrik talebinin ortalama yüzde 3 düşmesiyle gerçekleşen rekor düşüşte, güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarının küresel elektrik üretimine daha fazla dâhil olması etkili oldu. Kömür tüketimi ABD’de yüzde 31 ve Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 32, dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi konumunda bulunan Çin’de ise yüzde 2 azaldı.

Güneş Enerji Santralleri (GES) sistemleri imalat ve kurulumunda Türkiye’nin tek TSE belgesine sahip firması olan Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek devletin destekleri gerekse de özel sektörün bu anlamdaki yatırım ve çalışmaları ile Güneş Enerji Santrallerine gösterilen ilginin gün geçtikçe arttığını söyledi. Devletin verdiği fazla enerjiyi dağıtım bedeli üzerinden geri alma sözü ile kullanıcılar açısından önemli bir yatırım aracı halline gelen GES’ler, beş yılda kendilerini amorti ederek kullanıcılarına kazandırmaya da başladığını belirten Şahintaş, “Aynı zamanda temiz ve tükenmez bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi sayesinde gün için dedoğaya zararlı kömür gibi kaynakların kullanımını da azaltan sistem sayesinde aynı zamanda Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunuluyor” dedi.

GES sistemlerine karşı kurumlar ve şahıslar bazında her geçen gün büyük ilgi gösterildiğinin altını çizen İbrahim Şahintaş, GES’lerin yakın zamanda Türkiye’nin en önemli ve faydalı enerji kaynağı yatırımlarından biri haline geleceğini söyledi.