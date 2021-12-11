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Temiz bir Marmara için Mudanya Körfezi’nde ‘Mavi Sit’ çağrısı

Marmara Denizi’in çevresel durumu ve geleceğinin konuşulduğu Mudanya Deniz Çalıştayı, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Marmara Deniz’i ile ilgili ‘Mavi Sit’ ilan edilmesi için çalışmalar yapacaklarını duyurdu.

Çevre 11.12.2021, 14:17
Temiz bir Marmara için Mudanya Körfezi’nde ‘Mavi Sit’ çağrısı

Marmara Denizi’in çevresel durumu ve geleceğinin konuşulduğu Mudanya Deniz Çalıştayı, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Marmara Deniz’i ile ilgili ‘Mavi Sit’ ilan edilmesi için çalışmalar yapacaklarını duyurdu.

Mudanya Belediyesi, Mudanya Deniz Çalıştayı’nı düzenledi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ali Öztunç, geçmiş dönem bakanlarından Murat Karayalçın, milletvekilleri, İtalya Pisa Üniversitesi Deniz Biyoloğu, International School for Scientific Diving (ISSD Onlus) Bilimsel Dalış Okulu Kurucu Başkanı Prof. Francesco Luigi Cinelli, WWF Akdeniz Ofisi Temsilcisi, Dr. Paolo Guglielmi, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji / Sualtı Arkeolojisi, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündüz, Çekül Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu, Çekül Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Göksu, Hidrobiyolog Levent Artüz ve davetliler katıldı.

Evsel ve endüstriyel atıklar sonucu organik ve inorganik toksik kirleticilerin her geçen gün arttığı, deniz yaşamının olumsuz etkilendiği Marmara Denizi’nin geleceği Mudanya’da masaya yatırıldı. Mudanya Belediyesi, “Yeniden Temiz Bir Marmara” için Marmara Denizi’nin mevcut çevresel durumu ve bunun deniz ekosistemine etkilerini, kentsel atıksu yükü, su ürünleri ve arkeolojik kültür mirasını Mudanya Deniz Çalıştayı’nda ele aldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz yaptı. Doğal, tarihi ve kültürel Sit alanlarına sahip Mudanya’nın ‘Mavi Sit’ ilan edilmesi için bugünden itibaren çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Türkyılmaz, “Bugün denizimiz ile ilgili bir sit alanı daha olacak. Belki bazılarımızın ilk defa duyduğu deniz Siti bununla ilgili kararlar alınacak. Bilim insanları konuşacak. Benim çok sevdiğim arkadaşım Faruk Göksu, Deniz Siti demeyelim de ‘Mavi Sit’ diyelim dedi. Mudanya’da başlayan bu çalışma Türkiye ve dünyaya örnek olacaktır” diye konuştu.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bu çalıştayın önemli olduğunu ve tüm denize kıyısı olan şehirlere örnek olacağının altını çizdi. Geçmiş dönem bakanlarından Murat Karayalçın, ‘Glasgow’dan Türkiye’ye İklim Değişikliği’ başlığı ile çalıştaya katkı sundu. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da çevre ile ilgili duyarlılıkların artması ve daha fazla ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, panellerle devam etti.

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