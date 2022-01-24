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Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının mesai saati sonrasında başladığı içeride kalan kimse olmadığı belirtiliyor.
TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
100 Karayolu’na yönlendiriliyor.
Çevre 24.01.2022, 20:00
100 Karayolu’na yönlendiriliyor.
Kocaeli ve İstanbul’da birkaç gündür yer yer etkisini gösteren şiddetli kar yağışı TEM Otoyolu’nu etkisi altına aldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kocaeli’de bulunan araçların ikinci bir duyuruya kadar İstanbul istikametine gidemeyeceğini açıkladı. Kocaeli’de TEM Otoyolu İstanbul istikameti tüm araçlara kapatıldı. TEM Otoyolu’nda seyir halindeki araçlar ise Kartepe Doğu Gişeleri’nden D-100 Karayolu’na yönlendiriliyor.