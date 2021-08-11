Telefonuna ulaşamadığı eşinin sele kapıldığını düşündü

Bartın’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bartın-Karabük karayolunda ikinci köprünün çöktüğü alana gelen bir kadın, eşinin suya kapıldığını düşünerek korkuya kapıldı. AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve jandarma sakinleştirmeye çalıştığı kadın, eşinin geldiğini görünce rahat bir nefes aldı.

Bartın’da öğleden sonra tekrar etkili olan sağanak yağışın ardından ikinci köprü olan Kavlakdibi Köprüsü çökmüştü. Su debisinin zaman zaman yükselerek taştığı bölgeye gelen bir kadın, telefonla eşine ulaşamadığını belirterek yardım istedi. Büyük korku yaşayan kadını AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve jandarma personeli sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada eşinin geldiğini gören kadın rahat bir nefes aldı.

Sel felaketinin yaşandığı alanda incelemelerde bulunan AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerin durumunu görüp fotoğrafladıkları köprünün geri döndüklerinde çöktüğünü söyledi.

Ünal, zamanında yapılan köprülerin o günkü dere şartlarında sıradan yapıldığını, bunların yerine sağlam köprüler yapılarak bir daha geçişlerde sıkıntı yaşanmamasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Afetten dolayı bazı vatandaşların sıkıntılar yaşadığını ifade eden Ünal, “Devletimiz her zaman olduğu gibi gerek Antalya’daki yangın gibi Van veya Elazığ’daki depremde olduğu gibi hemen hızlı bir şekilde bu yaraları saracaktır. Önemli olan şuanda en az zararla bu seli atlatmak ve durulmasını beklemek. Tekrar hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sizde bizle beraber bir kısım mağdur olduk ama önemli olan vatandaşımızın mağdur olmamasıdır. Ona da dikkat ediyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın yanındayız. Yaralarını kısa sürede saracağız” dedi.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.