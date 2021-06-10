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Telef olan tilkiyi gören doğa fotoğrafçısı duyarsız kalmadı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde doğa fotoğrafçısı tarafından telef olmuş halde bulunan tilkinin araba çarpması sonucu öldüğü anlaşıldı.

Çevre 10.06.2021, 11:48
Telef olan tilkiyi gören doğa fotoğrafçısı duyarsız kalmadı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde doğa fotoğrafçısı tarafından telef olmuş halde bulunan tilkinin araba çarpması sonucu öldüğü anlaşıldı.

Doğa fotoğrafçısı Salih Kayhan, Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi’nde telef olmuş bir tilki buldu. Kayhan, hayvanın zehirlenmiş olabileceğini düşünerek durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Konak Mahallesi’ne gelen ekipler, incelenmesi üzere telef olmuş tilkiyi şube müdürlüğüne götürdü. Ekiplerin incelemeleri sonrası ilk belirlemelerde tilkinin araç çarpması sonucu iç kanamadan dolayı telef olduğu anlaşıldı.
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