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Teknolojiden uzaklaşma alanı olacak

Kocaeli’de yeniden yapılandırılacak olan Milli İrade Meydanı projesinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında bölgenin 7 gün 24 saat yaşayan bir yere dönüştürülmesi hedeflenirken kitap kafeler, spor stüdyoları gibi çeşitli etkinlik imkanları da alan içerisinde yer alacak.

Çevre 29.12.2021, 14:39
Teknolojiden uzaklaşma alanı olacak

Kocaeli’de yeniden yapılandırılacak olan Milli İrade Meydanı projesinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında bölgenin 7 gün 24 saat yaşayan bir yere dönüştürülmesi hedeflenirken kitap kafeler, spor stüdyoları gibi çeşitli etkinlik imkanları da alan içerisinde yer alacak.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapan Milli İrade Meydanı, kent meydanına çevriliyor. Kamuoyunun yakın takibinde olan projenin tanıtımı Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapıldı. Proje kapsamında bölgenin yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğünde olacağı ve ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapılarının ve 350 araçlık bir otoparkın yer alacağı öğrenildi. Projede, alanın 7 gün 24 saat yaşayacak bir yer olması hedefleniyor.

“Yürüyüş yolundan yürüyen vatandaşlarımızın orada nefes alabilmesi lazım”

Meydanın bir sene içerisinde vatandaşların kullanımına açılacağını vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Çok fonksiyonlu bir alan tasarlayacağız. Çok büyük bir alan. Genel Sekreterlik dönemimde de çok gündemde olan bir alandı. Birçok proje önerisi sunuldu. Teleferik projesinin buradan başlaması bile önerildi. Yaşadığımız süreçte bunların hiçbiri gerçekleştirileceğini anladık. İzmit’in nefes alacağı, insanların gezebileceği, farklı amaçlar kullanılabileceği bir alana ihtiyaç vardı. Bu alan o ihtiyaca cevap bulacak. Alan birçok etkinlikte kullanılabilecek. Kent meydanı kaybedilmeden alanın her daim kullanılacak bir alan olarak tasarlayacağız. 7 gün 24 saat yaşayabilen, gençlerin rahatlıkla gezebileceği, çocuklarınızı gözünüz kapalı bir şekilde bırakacağınız bir alana dönüştüreceğiz. Yaşadığımız çağ teknoloji çağı, bu alan teknolojiden uzaklaşma alanı olmalı. Bulunduğu konum gereği Milli İrade Meydanı yürüyüş yolunun bir parçası. Yürüyüş yolundan yürüyen vatandaşlarımızın orada nefes alabilmesi lazım” dedi.

“İnsanların mutlu olacağı bir yaşam alanı olacak”

Çok mutlu bir şekilde projeyi hazırladıklarının altını çizen Proje Mimarı Mucip Ürger, “Çok mutlu bir şekilde hazırladık projeyi. Aslına bakarsanız içinde bulunduğumuz bu yapıdan başladık çalışmaya. Kocaeli hakkında fikir üretmeye başladık. Perşembe pazarı bu sürecin bir parçası ama bir bütün içerisinde değerlendirilmiş bir tasarım. Bizim bu süreçte olmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Proje, bir meydan projesi. Herkesin bir araya gelebileceği bir yer olarak tasarlamayı hedefledik. Yapmaya çalıştığımız şey bu saçağın altında konforlu, dinamik, insanların mutlu olacağı bir yaşam alanı kurmak. Projesini yapma imkanı bulduğumuz yürüyüş yolunun kentin bütün enerjisini atabileceği bir yer oluşturuyor proje sonunda. Dünyadaki birçok kent meydanı gibi yeterli büyüklüğe sahip ve ulaşım olarak çok kolay bir yer” ifadelerini kullandı.

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