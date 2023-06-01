Teknofest’te tasarladıkları elektrikli araçla göz dolduran lise öğrecileri Togg servisine talip

Kastamonu’da, Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, aldıkları eğitimler sayesinde ürettikleri elektrikli araç ile Teknofest’te göz doldurdu. Geleceğin teknolojisi elektrikli motorlar üzerinde eğitim alan liseli öğrenciler, Togg’un bakımlarını yapmak için de talip oldu.

2019 yılından itibaren Liselerarası Effencial Chalenge Elektrikli Araç yarışlarına katılan Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kendi ürettikleri “İstiklal EC” isimli elektrikli araç ile bu yıl ivmelenme kategorisinde Türkiye birincisi, yerli ürün kullanımı kategorisinde Türkiye ikinciliği ve verimlilik kategorisinde de Türkiye beşinciliği kazandı. Çok zorlu teknik kontrollerden tek seferde başarıyla geçen İstiklal EC, bu sene ilk defa uygulanan ivmelenme yarışında 20 rakibini eleyerek Türkiye birinciliğini kazandı.

Togg servisini almak için talip oldular

Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, elde ettiği dereceler sayesinde 70 bin TL’lik ödülünde sahibi oldu. Ayrıca öğrenciler, özellikle elektrikli motorlar üzerinde çalışmalar yaparak Karadeniz bölgesinde Togg’un da servisini almak için talip oldu. Bunun yanı sıra, liseli öğrenciler, derslerde elektrikli motorlar üzerine aldıkları eğitimler sayesinde okuldan mezun olduktan sonra kendi işlerini kurarak elektrikli motorların tamir ve bakımını yapmak istediklerini kaydetti.

“Okulumuzda öğrencilerimizi geleceğin teknolojileriyle tanıştırıyoruz”

Okulda öğrencilere sundukları imkanlar sayesinde geleceğin teknolojileri ile tanıştırdıklarını söyleyen Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Şükrü Bayraktar, “Okulumuz liselerarası TEKNOFEST 2023 Elektrikli Araç yarışmasına daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda hazırlanarak katıldı. Bu yıl ivmelenme dalında birincilik, verimlilikte beşincilik, yerli ürün kullanımında da ikincilik elde ettik. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak, geleceğin teknolojileriyle buluşturmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına yaptığımız faaliyetleri önemsiyoruz. Öğretmenlerimiz sadece motorlu teknolojiler değil diğer bölümlerimizle birlikte ortak çalışmalar yaparak tamamen yerli ürüne yönelik çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar gelecek yıllarda da devam edecek. Öğrencilerimizi hem ülkemize hizmet edecek noktaya getirebilmek, geleceğin teknolojileri ile tanıştırmak adına yaptığımız çalışmaları önemsiyoruz” dedi.

“Verdiğimiz eğitimlerle ticari hayatında kullanacak öğrenciler yetiştirmek istiyoruz”

Verdikleri eğitimlerle ticari hayatında kullanacak öğrenciler yetiştirmek istediklerini söyleyen Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Öğretmeni Enver İyigören ise, “Okumuzda 2021 yılında itibaren elektrikli araç hazırlıyoruz. Teknofest’in düzenlemiş olduğu yarışmalara da katılıyoruz. Daha önce katıldığımız yarışlarda Türkiye 7’inciliği, Türkiye 5’inciliği ve bu yılda yapılan yarışta da ivmelenme kategorisinde Türkiye 1’incisi olduk. Yerli ürün kullanımında da Türkiye 2’incisiyiz. Bilgi ve birikimimizi üst üste koyarak öğrencilerimize gece gündüz çalışarak istediğimiz sonucu bu yıl ulaştık. Önümüzdeki yılda yine düzenlenecek olan yarışlarda yer almak istiyoruz. Daha iyi dereceler yapacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Bilindiği üzere fosil yakıtların artık bittiğini belirten İyigören, “Yeni enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi de çevreye daha duyarlı ve çevreyi daha az kirleten enerji kaynağı olan elektrik enerjisinden faydalanarak insanların ulaşım ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere milli ve yerli aracımız Togg, artık piyasaya çıktı. Togg ile hem tecrübelerimizi arttırmak hem de başka alternatif araçlarda üreterek halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Böylece dışa bağımlılıktan da kurtulmak istiyoruz. Bilgi ve birimimizi daha ileriye taşıyacak hem öğretmenlerimiz hem de öğrencelerimiz var. İddialıyız, özellikle elektrikli araçların bakım ve onarımı konusunda ilimizde değil Karadeniz bölgesinde en iyi olmak istiyoruz. Arkadaşlarımız tecrübe kazanıyor. Bunu da ticari hayatında kullanacak öğrenciler yetiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve milli aracımız Togg’un servisini yapmak istiyoruz”

Togg’un servisine talip olduklarını belirten İyigören, “Piyasaya çıkan yerli ve milli aracımız Togg’un servisini yapmak istiyoruz. Öğrencilerimizi de bu alanda yetiştirip hizmet etmeye çalışacağız. Fosil yakıtlar artık bitiyor, birçok ülkede dizel araçlar yasaklandı. Bunun alternatifi olan diğer enerji kaynakları kullanan araçlar piyasaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de elektrikli araçlar. Bizlerde burada geleceğin teknolojisi olan elektrikli araçların eğitimini de veriyoruz. Öğrencilerimiz burada bilgi ve becerilerini geliştirerek Togg’un da servisini yapabilecek düzeye çıkabilecekler” şeklinde konuştu.

“Elektrikli araç üzerinde çalışmak ve motorunu tamir etmek istiyorum”

Elektrikli araçlar üzerinde çalışma yaparak motorunu da tamir etmek istediğini ifade eden Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı 11. sınıf öğrencisi Muhammed Öz de, “Elektrikli aracı yapabilmek için geceleri dahi çalıştık. En çok elektrik ve metal bölümleri üzerinde durduk. Kaynak işlerimiz oldu, onlara da diğer bölümde okuyan arkadaşlarımız yardımcı oldu. Bizler ise, aracın toplanmasında ve montajında çalıştık. Bizler, bu araçları yapıp ileriye dönük bu motorlar üzerinde tamirat olsun, işlev olarak Türkiye’de özellikle Karadeniz üzerinde ismimizi duyurmak istiyoruz. Elektrik aracımız Togg’da çıktığı için dizel, benzinli ya da LPG’li araçların üretime durma noktasına geldi. Artık ileriye dönük çalışmalar yani elektrikli motorlar gerektiği için bizde bunun üzerinde çalışıyoruz. Elektrikli araç üzerinde çalışmak istiyorum. Elektrikli motorun tamiratı, elektronik sistemi, kendimi üst düzey yerlerde milletimize ve vatanımıza hizmet yapmak istiyorum” diye konuştu.