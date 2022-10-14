Tekno atıklar Turkcell’le eğitime dönüşüyor

Turkcell, daha iyi bir dünya için tekno atıkları değerlendiriyor, tekno atıklar eğitime dönüşüyor.

Turkcell, eğitime yönelik sürdürdüğü sosyal sorumluluk projelerine müşterilerini ve duyarlı kullanıcıları da entegre ediyor, daha iyi bir dünya için tekno atıkları değerlendiriyor ve tekno atıklar eğitime dönüşüyor. Yapılan açıklamaya göre operatör, ‘Eğitime Dönüştür’ projesi kapsamında; 14 Ekim Dünya Elektronik Atık Günü vesilesiyle kullanılamayacak, tamir edilemeyecek, atık haline gelmiş cep telefonu, bilgisayar, tablet ve diğer aksesuarlar gibi bilişim teknoloji atıklarını Türkiye genelindeki tüm Turkcell mağazalarına getirenlere mağazada ve Pasaj ürünlerinde geçerli hediye çeki verecek.

Duyarlı tüketicilerden bugüne kadar 24 ton tekno atık toplandı

Operatörün Eğitime Dönüştür projesiyle bugüne kadar 24 ton tekno atık toplanırken proje kapsamında yaklaşık 15 bin kişi, geri dönüşüm için 28 bin adet tekno atığı Turkcell mağazalarına getirdi. Mağazalara ulaştırılan tekno atıklar, TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu (Bilişim Sanayicileri Derneği) aracılığıyla geri dönüştürülüyor. Dönüşümden elde edilen gelir, TEGV’e bağışlanarak çocukların eğitimine katkı sağlanıyor. Böylece eğitimde fırsat eşitliğine destek olunuyor.