Tekkeköy’den çiftçilere tohum desteği

Samsun Tekkeköy Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere buğday, yonca, reyglas türlerinde 1100 dekar alanlık yerli ve milli tohum dağıtıldı.

Dağıtım etkinliğinde konuşan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Gücü yeten belediyelerimizin yol, park, bahçe konusunda değil; çiftçiye üretimde, yardımda yarışmaları lazımdır. Gücümüzün en üstünde üretenin yanında olacağız” dedi.

Tekkeköy Belediyesi tarım, hayvancılık ve arı yetiştiriciliği gibi birçok alanda gerçekleştirdiği projelerle üretenin yanında olmaya devam ediyor. Çiftçilerin daha verimli ve kaliteli ürün elde ederek emeklerinin karşılığını alabilmeleri adına çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Belediye tarafından düzenlenen etkinlikte ise çiftçilere 500 dekarlık buğday, 300 dekarlık yonca ve 300 dekarlık reyglas tohumu dağıtıldı.

10 milyonluk destekleme

Üretenin yanında olmak adına şu ana kadar 10 milyon TL yatırım yapan Tekkeköy Belediyesi’nce, Büyükşehir Belediyesi ve tarım il ve ilçe müdürlüklerinin katkılarıyla 2 bin 384 çiftçiye eğitim verildi. 4 çiftçiye 2 bin adet salep yumrusu, 40 çiftçiye 3 bin 800 adet ceviz fidesi, 40 çiftçiye 2 bin adet incir fidesi, 12 çiftçiye 70 dekarlık reyglas tohumu, 12 çiftçiye kiraz fidesi, 37 çiftçiye 100 bin çilek fidesi, 89 arıcıya 340 saf ana arı, 1 çiftçiye 300 metrekare sera desteği sağlandı.

Tarıma bilimsel destek

Aktif tarım yapılan 48 mahallede doğru gübre kullanımı ve toprak zararlılarına mücadele için 200 adet toprak analizi çalışması gerçekleştirildi. 32 mahallede 64 fındık uygulama bahçesinde budama, gübreleme, hastalıklarla mücadele ve mahallelerde örnek uygulama bahçelerine devam ediliyor. Ayrıca çiftçi eğitim programlarına da devam ediliyor.

Togar: “8 buçuk yılda 10 milyon TL destek verdik”

Törende konuşan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İhtiyacı olan gübreye, tohuma ulaşmakta ihtiyacı olan her çiftçimizin yüzde 50 ekonomik olarak yanında olacağımızı kaymakamımız ve İl Tarım ve Orman Müdürümüzün huzurunda söz veriyorum. Tüm Türkiye’de bin 400 belediye var. Gücü yeten belediyelerimizin yol, park, bahçe konusunda değil; çiftçiye üretimde, yardımda yarışmaları lazımdır. Gücümüzün en üstünde üretenin yanında olacağız. Bugün 500 dekarlık buğday, 300 dekarlık yonca ve 300 dekarlık reyglas tohumu dağıtıyoruz. Görevde olduğumuz bu 8 buçuk yıl içerisinde Tekkeköy Belediyesi tarım ve üretim yapan insanlarımızı 10 milyon TL’lik destekte bulundu. Bundan sonra katlayarak devam edecek. Bugün fiyatların normal olmayan stantlarda yükselmesiyle oluşan ürüne ulaşmaktaki zorluğu bizlerin ortadan kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve milli tohum”

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, “Burada dağıtılacak ürünlerin yerli ve milli olması önemli. Enstitümüzün yıllardır süren çalışmalarından elde edilen çeşitleri çiftçilerle buluşturuyoruz. Bu işin ne kadar önemli olduğu pandemi döneminde ortaya çıktı. Bu süreçte belediyeler etkin görevler üsteleniyor. Vatandaşımızın, kırsal kesimdeki insanın gönlüne girmenin çok basit ve doğal yoludur. Siz bir mahalleye, bir köye milyonlarca masraf yaparak bir yol yaparsınız. Yol ihtiyaç ve medeniyettir ama birçok insanı memnun edemezsiniz. Birisi evimin altında gitti birisi fındık ocağım ezildi diyebilir ama çok küçük bütçelerle kırsaldaki insanların gönüllerine dokunabilirsiniz” diye konuştu.

"Tohumluğumuzun bugün yüzde 94 içeride üretiliyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Çiftçimiz açısından ne kadar girdi maliyetlerinin üstünde destek verirsek o kadar iyidir. Burada altının çizilmesi gerek şey burada dağıtılacakların tamamen yerli üretim olmasıdır. 1999- 2000’li yıllara baktığımızda yüzde 80 dışa bağımlı olan tohumluğumuz bugün yüzde 94’ü içerde üretiliyor. Yüzde 6 dışa bağımlı kaldık. Tabii bu yüzde 94’ün içerisinde ihracata giden ürünler de var. Desteklemelere baktığımızda 2021 yılında Samsun’da 310 milyon TL destek verdik. Bunun 18 milyon TL’si Tekkeköy ilçemizdir” şeklinde konuştu.

"Sevindirici ve gurur verici"

Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara ise şunları söyledi:

“Bugün dağıtılan tohumların büyük çoğunluğu enstitümüzün imalatıdır. Dolayısıyla yerli ve milli olduğunu ifade ettiler. Ekstra yerli ve milli diyorum çünkü çoğunluğu Tekkeköy’de üretilmiş. Bizim açımızdan sevindirici ve gurur vericidir. Bugün dünyada Rusya Ukrayna krizi ve pandemiden ötürü tahıl krizi var. Bu tahıl krizinin aşılmasında birazdan dağıtımına şahitlik edeceğimiz buğday tohumlarının dağıtılması ve üretiminin desteklenmesi ayrıca kıymete haizdir.”

Konuşmaların ardından çiftçilere tohumlar dağıtıldı.