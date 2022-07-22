Tekirdağ’ın 40 mahallesinde doğaya 800 keklik salındı

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Afyon Yaban Hayvanı Üretim Çiftliği’nden alınan 800 keklik Tekirdağ’ın 40 mahallesinde doğaya salındı.

Doğada ve ormandaki dengenin korunması amacıyla zaman zaman Tekirdağ’da keklik salınımı yapılıyor. Afyon’dan getirilen 800 kekliğin Tekirdağ’daki ormanlara salınması amacıyla etkinlik düzenlendi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, jandarma ekipleri ile Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla keklikler Naip Mahallesinde Barajı mevkiinde doğaya salındı. Tekirdağ il genelinde toplamda 800 adet keklik doğaya salındı.

Salım öncesi açıklamada bulunan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Doğadaki dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi keklik salınımını her sene yapıyoruz. Ümidimiz bunların popülasyonunu sağlamasını temin etmek gayreti içerisindeyiz. Bunlar özellikle doğal denge sağlıyor. Özellikle Kırım Kongo Hastalığını yayan kene zararlısını bunlar çok güzel avlıyorlar. Hiçbir şey bırakmıyorlar. Aslında son derece faydalı” dedi.