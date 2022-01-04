Tekirdağ’da yoğun sis etkili oluyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde son 3 gündür bazen sabahın erken saatlerinde bazen de akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Sabahın erken saatlerinde okullarına gitmek üzere evden çıkan öğrenciler ile iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar yoğun sisle karşılaştı.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin de altına düştüğü ilçede trafikte seyreden sürücüler de zor anlar yaşadılar.

Çocuklarını okula götürme çabası içerisinde olan velilerin de zor anlar yaşamasına neden olan yoğun sisin güneşin yüzünü göstermesi ile etkisini yitirmesi bekleniyor.