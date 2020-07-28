Tekirdağ’da toplu balık ölümleri

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki Kazak Gölü’nde onlarca sazan, ölü bir şekilde göl kenarına vurdu. Balıkların henüz bilinmeyen bir şekilde ölmesi vatandaşları tedirgin etti.

Kazak Gölü Mesire Alanı’na adını veren Kazak Gölü’nde son günlerde toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı. Göle atılan çöpler dikkatlerden kaçmazken, ölen balıklar ise çevrede kötü koku oluşmasına neden oldu.

Son zamanlarda duyarsız vatandaşlar nedeniyle Kazak Gölü ve çevresindeki kirliliğin arttığı belirtilirken, önlem alınmaması halinde göldeki canlıların tamamının ölmesinden endişeleniliyor. Çevreyi kirleten duyarsız kişilere tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin de Kazak Gölü’ne daha fazla önem vermesini istedi.

Ali Demirkul isimli bir vatandaş, balık ölümlerinin göldeki kirlilik nedeniyle gerçekleştiğini iddia ederek, "Bu bölgeye 3-4 gün önce yine geldim. Bu balıkları fark ettim fakat balık tutan arkadaşın geri saldığını düşündüm. Bugün anladım ki hepsi pislik nedeniyle ölmüş. Her geçen gün bu ölümler daha fazla artıyor. Bu birkaç günlük ölü, belli. Ben bu balıkların pislikten öldüğünü düşünüyorum" dedi.