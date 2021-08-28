Tekirdağ’da son 3 yılda yarım milyon sazan yavrusu göletlere bırakıldı

Tekirdağ’da son 3 yılda 590 bin sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu Müdürlüğü tarafından üretimi gerçekleştirilen sazan yavrusu, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal’ın katılımı ile Yazır göletine bırakıldı.

Göl, gölet, baraj gölü ve akarsu kaynaklarında balık popülasyonunu artırmak amacıyla baskı altında olan türlerin stoklarını arttırmak, kırsal alanda yaşayan vatandaşların kaliteli ve sağlıklı gıda ihtiyacının karşılanması, balık tüketimini arttırmak ve amatör olta balıkçılığının gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlayan “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Tekirdağ’da 2019 yılında 19 gölette 88 bin adet, 2020 yılında 19 gölette 95 bin adet, 2021 yılında ise 22 gölette 407 bin adet sazan yavrusu göletlere bırakılarak balıklandırma yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada "Kaynakların korunması, sürdürülebilir kullanılması ve balıklandırma programının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların büyümesine ve en az bir kez üremesine imkan verilmesi, Bakanlığımızın izni olmadan bir kaynaktan diğer kaynağa su ürünü taşınmaması, evlerde beslenen akvaryum balıklarının kesinlikle sularımıza bırakılmaması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunu vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle hatırlatmak isteriz" denildi.