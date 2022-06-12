Son Dakika
Tekirdağ’da şiddetli yağış hayatı felç etti
Tekirdağ’da aniden bastıran sağanak yağış zor anlar yaşattı.
Çevre 12.06.2022, 16:54
Tekirdağ’da aniden bastıran sağanak yağış zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da şiddetli yağış etkisini gösterdi.
Dışarıya hazırlıksız çıkan vatandaşlar sığınacak yer ararken, kimi vatandaşlar da şemsiyesini açarak yoluna devam etmeye çalıştı.
Yoğun yağış sebebiyle bazı caddeler adeta dereye dönerken, trafikteki araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti.