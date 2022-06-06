Tekirdağ’da sağanak yağış sonrası güneş

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da etkili olan sağanak yağış, öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Trakya Bölgesi için yapılan uyarılardan sonra Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar, otobüs durakları ve tente altında yağışın dinmesini beklerken dışarıya hazırlıklı çıkan bazı vatandaşlar da şemsiyelerini açarak yoluna devam etti.

Yağış sebebiyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Öğle saatlerinde ise sağanak yağış etkisini kaybetti. Yağış sonrası yüzünü gösteren güneş ile birlikte sıcaklık 24 dereceye yükseldi.