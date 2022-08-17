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Tekirdağ’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ’da aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Çevre 17.08.2022, 19:01
Tekirdağ’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ’da aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun şehirde kurulan ilçe pazarıyla aynı güne denk gelmesiyle vatandaşlar ve pazaryeri esnafı zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için çatıların altına sığınırken, bazı vatandaşlar ise pazaryeri esnafının kurduğu branda ve şemsiyelerin altlarında bekledi.

Yoğun yağan yağmur sebebiyle yolda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ise yağmurun durmasının ardından alışverişlerine devam ettiler.

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