Tekirdağ’da sağanak yağış

Tekirdağ’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Önce hafif bir şekilde başlayan sonrasında ise şiddetini arttıran yağış, akşam saatlerinde mesaisini bitirip evine giden vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışla birlikte sokak aralarındaki çukurlarda su birikintileri oluştu. Trafikteki sürücülere de zor anlar yaşatan sağanak yağış, etkisini sürdürüyor.