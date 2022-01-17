Tekirdağ’da lodos: Tekneler dans ediyor

Marmara Denizi’nde etkili olan lodos sebebiyle balıkçılar yine denize açılamadı. Lodos fırtınasının vurduğu dalgalar, teknelere adeta dans ettiriyor.

Marmara Denizi’nde sabah saatlerinde başlayan lodos sebebiyle daha önce poyraz sebebiyle denize açılamayan Tekirdağ’daki küçük balıkçı teknelerine bu seferde lodos engel oldu. Lodos fırtınasından dolayı denize açılamayan balıkçılar, teknelerindeki gerekli bakım ve tamirat işlerini yaparken, fırtına sebebiyle yükselen dalgalar rıhtıma bağlı teknelere adeta dans ettiriyor.

Balıkçılık yapan Anıl Can Pehlivanoğlu, “Havanın lodos esmesiyle birlikte denize çıkamıyoruz. Ağlarımız tamir ediyoruz. Şu anda zaten balıkta sıkıntılı” dedi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz ise “Bugün lodos var. Yarın sabaha karşı karayele dönmesi bekleniyor. Yine bekleyeceğiz. Havaların düzelmesiyle denize açılacağız. Bu sırada limana geliyoruz. Ağlarımıza gerekli tamir ve bakımları yapıyoruz. Böyle zamanımızı geçiriyoruz” diye konuştu.