Tekirdağ’da istilacı balık yakalandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde istilacı ve etçil tür olan Güneş levreği yakalandı.

Saray ilçesi Beyazköy Mahallesi Yuvalı Deresi’nde amatör olarak balık tutan vatandaşlar ağlarına daha önce görmedikleri bir tür balığın takıldığını fark ettiler. Ağlarına takılan balığın türünü merak ederek araştırmaya başlayan vatandaşlar, yakaladıkları balığın diğer türlerin neslini tüketen bir tür olan Güneş levreği olduğunu fark ettiler.

Daha önce Tekirdağ’da Bahçeköy Barajı’nda yakalanan Güneş levreğinin iç sularda ekolojik açıdan zararlı balıkların listesinde yer aldığı bildirildi. Türkiye’de doğal türü olmayan etçil bir balık olan Güneş levreği (Lepomis Gibbosus) ekonomik değeri olmayıp yerli türlerine ve ekonomik balık türlerine de büyük zararlar verebiliyor.

Uzmanlar tarafından istilacı bir tür olarak Meriç ve Tunca nehirleri ile ülkeye girdiği belirtilen Güneş levreğinin iç sulara kimler tarafından salındığı bilinmiyor.