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Tekirdağ’da göç yolculuğunda yorgun düşen akbaba Çekmeköy’de şifa buldu

Tekirdağ semalarında göç yolculuğu yaptığı sırada yorgun düşerek uçamayan kara akbaba, İstanbul Çekmeköy’de bulunan hayvanat bahçesinde şifa buldu. 8 yaşında olduğu değerlendirilen ve vücuduna takılı çip sayesinde uluslararası çapta takip edilen akbabaya burada vitamin takviyesi yapılıp beslenmesi sağlanıyor. Ayrıca akbabanın bileğinde bulunan künyenin Yunanistan’da bulunan Atina Üniversitesi’nde takıldığı tahmin ediliyor.

Çevre 03.04.2022, 10:26
Tekirdağ’da göç yolculuğunda yorgun düşen akbaba Çekmeköy’de şifa buldu

Tekirdağ semalarında göç yolculuğu yaptığı sırada yorgun düşerek uçamayan kara akbaba, İstanbul Çekmeköy’de bulunan hayvanat bahçesinde şifa buldu. 8 yaşında olduğu değerlendirilen ve vücuduna takılı çip sayesinde uluslararası çapta takip edilen akbabaya burada vitamin takviyesi yapılıp beslenmesi sağlanıyor. Ayrıca akbabanın bileğinde bulunan künyenin Yunanistan’da bulunan Atina Üniversitesi’nde takıldığı tahmin ediliyor.

Tekirdağ’da göç yolculuğu yaptığı sırada bitap düşen bir akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından bir dalda uçamaz halde bulundu. ‘Kara akbaba’ olduğu öğrenilen ve 8 yaşında olduğu değerlendirilen akbaba, yaklaşık 1 buçuk ay kadar önce Çekmeköy’de bulunan Hayvanat Bahçesine getirildi. Akbabanın bakımı ve beslenmesi burada sağlanıyor. Henüz sağlıklı şekilde uçamayan akbabaya burada vitamin takviyesi de yapılıyor. Yaklaşık 1 buçuk ay kadar daha sürecek olan bakımın ardından akbabanın tekrar doğaya salınması amaçlanıyor.

Akbabanın vücudunda çip takılı olduğu ve bu sayede akbabanın uluslararası çapta rotasının takip edilebildiği biliniyor. Ayrıca akbabanın bileğinde bulunan künyenin Yunanistan’daki Atina Üniversitesi’nde takıldığı ve akbabanın uzun bir göç yolculuğu yaptığı değerlendiriliyor.

“Tedavisi ve bakımları bittiğinde kendisini doğasıyla kavuşturacağız”

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi yetkilisi Burak Memişoğlu, “Akbabamız yaklaşık bir buçuk ay önce alanımıza ulaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Tekirdağ ilinde sabit bir noktada, bir dal üstünde bulunuyor. Bunlarda özellikle çipli takip sistemleri olduğu için yurt dışında bağlı bulunmuş olduğu ülkeden dahi takip edilebiliyor. Bu sistemle birlikte yurt dışındaki yetkililer ülkemizde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne ulaşarak akbabanın durumuyla ilgili bilgi almak istediklerinde, sebebi bilinmeyen bir şekilde uçamadığını ve farklı bir noktaya göç etmediğini görüyoruz. Burada yapılan tespitlerde vitamin eksikliği olduğu görülüyor. Şu an alanımızda günlük vitamin takviyeleri gerçekleştiriliyor. Özellikle kırmızı etle birlikte beslenmesini sağlıyoruz. Hafif haşlanmış türünde etler de tercih ediyor. Yaklaşık bir buçuk ay kadar burada. Buna ilave olarak bir buçuk ay kadar daha bakımı, tedavisi ve süreci gözlemlenecek. Konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz ile de bilgisini haftalık olarak paylaşıyoruz. İnşallah öyle ümit ediyorum ki tedavisi ve bakımları gerçekleşip bittiğinde kendisini doğasıyla kavuşturacağız. Özellikle bağlı bulunduğu ülkesine de gönderme gibi bir hedefimiz olabilir. Buna ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz karar vermiş olacak. Şu an için keyfi yerinde. Bakımları ve beslemeleri gerçekleşiyor” dedi.

Memişoğlu, “Uzun bir göç süresi olabileceği ve bununla birlikte hem psikolojik açıdan hem de derman olarak bir yorgunluk olduğunu biz de düşündük. Şu anda ufak adımlarla birlikte uçabilmeyi kendisine aşılamaya çalışıyoruz. Ama büyük bir orantıda veteriner hekimlerimizin ve teknisyenimizin verdiği bilgiler doğrultusunda bir vitamin eksikliği var vücutta. Bu da büyük bir kırılmaya sebep oluyor. Vücuttaki kırgınlığa sebep oluyor. Bu kırgınlıkları ve vücut dermanını topladıktan sonra ümit ediyoruz ki yakın bir süre içerisinde tekrardan göç için doğasına gidecek” diye konuştu.

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