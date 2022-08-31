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Tekirdağ’da dolu ve sağanak yağış
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı.
Çevre 31.08.2022, 11:31
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarından sonra Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar duvar diplerinde ve tentenin altında yağmurun geçmesini beklerken, kimi vatandaşlar da kaçacak yer aradı.
Şiddetli yağış sebebiyle trafikteki sürücülerde ilerlemekte güçlük çekti.
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