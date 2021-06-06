Tekirdağ’da dev yayın balığı yakalandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde sportif balıkçılıkla uğraşan iki kişi 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı.

Akşam saatlerinde Saray’da bulunan bir gölette avlanmaya çıkan Barış Avkan ve Koray Kavaklıoğlu’nun oltasına yayın balığı takıldı. Balığı çıkartmakta zorlanan balıkçılar yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 2 metre uzunluğundaki yayın balığını kıyıya çekebildi.

Yaşam alanına geri bırakıldı

Yaklaşık 65 kilo ağırlığındaki balığıyakalayan ve ardından gölete geri bırakan Barış Avkan ve Koray Kavaklıoğlu, "Sportif olarak olta balıkçılığı yapıyoruz. Bu gece buraya kasna (tatlı su kefali) avı için gelmiştik ama oltamıza bu dev yayın balığı takıldı. Spin olta ile yakaladığımız bu balık spin olta ile bugüne kadar yakalanan en büyük tatlı su balığı olabilir. Sudan çıkardığımız bu yayın balığını ölçüp, hatıra fotoğrafı çekindikten sonra tekrar yaşam alanına geri bıraktık. Sürdürülebilir bir avcılık için tüm amatör balıkçıkla uğraşan arkadaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz" diye konuştular.