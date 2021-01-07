Tekirdağ’da çevreyi kirleten tesislere ceza yağdı: 10 milyon 283 bin lira ceza

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 2020 yılında yapılan denetimlerde, 120 tesisin Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilerek, bu tesislere toplam 10 milyon 283 bin 854 lira idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tüm proses akışlarının analiz edilerek sektörden kaynaklanan muhtemel kirleticiler ve Çevre Mevzuatı kapsamında sağlaması gereken standartlar bir arada ele alınarak çevre denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlere 2020 yılında da devam edildi ve bu kapsamda müdürlük tarafından bin 320 adet denetim gerçekleştirildi.

Ceza yağdı

Denetimler sonucunda 120 tesisin Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilerek, bu tesislere toplam 10 milyon 283 bin 854 lira idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte 14 adet tesis için de faaliyet durdurma kararı verildi.

Su kirliliği konusunda yapılan 150 denetim neticesinde, standartlara aykırı atıksu deşarjında bulunan 46 tesise 4 milyon 853 bin 444 TL idari para cezası, hava kirliliği konusunda yapılan 127 denetim neticesinde standartlara aykırı hava emisyonuna neden olan 21 tesise 1 milyon 622 bin 80 TL idari para cezası, atıkların yönetimini konusunda yapılan 395 denetim neticesinde mevzuata aykırı olarak atıkların yönetimini sağlayan 22 tüzel/gerçek kişiye 3 milyon 93 bin 447 TL idari para cezası, ÇED, toprak, egzoz, koku ve diğer konularda yapılan denetimler neticesinde ise 714 Bin 883 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 2021 yılında da ani ve planlı denetimlere devam edileceği açıklamasına yer verilerek, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yaptırım uygulanmaya devam edilecek.