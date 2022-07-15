Tekirdağ’da ‘çayır tırtılı’ incelemesi

Son zamanlarda Trakya’da yer alan tarım arazilerinde görülmeye başlayan çayır tırtılı zararlısı için Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından incelemeler yapıldı.

Trakya’da ayçiçeği zararlısı ’çayır tırtılı’ bazı tarlalarda yoğun olarak görülmeye başlanması üzerine Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu.

Ayçiçeği tanelerini ve yapraklarını yiyerek ürüne zarar veren çayır tırtılı (Loxostege sticticalis) ile mücadele için alınacak önlemleri üreticilere aktarmak üzere Tekirdağ’ın 11 ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ile ortaklaşa hareket edeceklerini belirten Öcal, “Tüm ilçelerimizde görevli teknik personellerimizce saha çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Söz konusu zararlı ile mücadelede üreticilerimizin zarar görmemesi için üreticilerimize, ayçiçeği tarlalarında kontrollerini yapmaları ve zararlı ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede yer aletleri ya da insansız hava araçları (dron) kullanılarak vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı ile mücadele kontrollerine devam edeceğiz” dedi.