Tekirdağ’da bayram öncesi denetimler arttırıldı

Tekirdağ’da üretim yapan gıda işletmelerine yönelik sürdürülen denetimler yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde arttırıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği tatlılardan biri olan baklavanın standartlara uygun olması ve sağlık açısından risk oluşturmaması için denetimlerini sıklaştırdı. Tekirdağ’a bağlı 11 ilçenin Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri bünyesinde bulunan Gıda Kontrol Birimleri personelleri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için üretim, satış ve toplu tüketim yerleri denetlendi. Üretimde kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğu, saklama koşullarının durumunun yanı sıra imalatta kullanılan gıda maddelerinin içeriğinin miktarı denetlendi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, vatandaşların gıda güvenliği açısından duyarlı olmalarını ve gıda piyasasında görülebilecek eksiklikleri ALO Gıda 174 Hattına bildirmeleri gerektiğini hatırlatarak yapılan ihbarların ve bilgilendirmelerin güvenilir gıdanın toplumun her kesimine ulaşmasında büyük önem taşıdığını belirtti.