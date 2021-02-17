Tekirdağ’da aç kalan tilkiler şehre indi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde soğukta aç kalan tilkiler şehre inip yiyecek aradı.

İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan siteler evleri civarında, vatandaşların fark ettiği bir tilki, çöp kutularının yakınında yiyecek aradıktan bir süre sonra arazide gözden kayboldu. Şehre inen tilkiyi gören vatandaşlar, cep telefonu kamerası ile bu anları ölümsüzleştirdi.