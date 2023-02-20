Tekirdağ’da 62 okul depreme karşı güçlendirildi

Tekirdağ’da depreme karşı yapılan uygulamalarda, 62 okulun depreme karşı güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Tekirdağ Valiliğince depreme karşı okullarda yapılan çalışmalarda, il genelindeki okul binalarında etüt çalışması yapılıyor. Bu çerçevede 62 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlanırken, 11 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Güçlendirme çalışmasına başlanacak 13 okulla ilgili ihale çalışmaları devam ederken, 17 okulun güçlendirilmesine başlanması için ise Bakanlıktan onay beklendiği bildirildi.