Tekirdağ’da 32 anıt ağaç tescil edildi

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tarihe tanıklık eden anıt ağaçların bakım ve tespit çalışmaları sürüyor.

Medeniyetlerin oluşturduğu kültürel değerlere ilaveten geçmişten günümüze kadar ulaşmayı başaran doğal güzellikleri ve tabiat varlıklarını gelecek kuşaklara bozulmadan aktarmak amacıyla çalışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tarihe tanıklık eden anıt ağaçların bakımlarını yapılarak, gelecek kuşaklara aktarmak için Türkiye genelinde çalışmalar yapılıyor. Anıt ağaçların bakımları yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ’da tescil edilmiş toplamda 32 adet anıt ağaç ile ilgili olarak bakım tespit çalışmaları Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kontrolünde gerçekleştirildi.

Tekirdağ’da bulunan 32 adet tescilli anıt ağaçta yapılan tespitler doğrultusunda bakımları belirlenen ihtiyaçlar 2021 yılı içerisinde TS 13190 sayılı “Anıt Ağaçlar-Koruma ve Bakım Kurallarına’ uygun şekilde anıt ağaçların bakım ve rehabilitasyon işlemleri yapılacak.