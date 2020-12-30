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Tekirdağ’da 2020’de onlarca yabani hayvan tekrar doğaya kazandırıldı
Tekirdağ’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bu yıl onlarca hayvan kurtarılarak tekrar doğaya kazandırıldı.
Çevre 30.12.2020, 15:32
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Tekirdağ’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bu yıl onlarca hayvan kurtarılarak tekrar doğaya kazandırıldı.Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 2020 yılında yaralı ya da bitkin düşen tilki, karaca, şah kartalı, atmaca, şahin, doğan, yabankazı benzeri onlarca yabani hayvan kurtarılıp tedavileri yapıldı. Tedavileri tamamlanan yabani hayvanlar tekrar doğaya salındı. Ekiplerce yaralı ya da bitkin halde bulunan 21 memeli ve kanatlı hayvan ise doğaya geri dönemeyeceklerinden tedavisi sonrası yaşamlarını hayvanat bahçesinde sürdürüyor.
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