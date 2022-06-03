Tekirdağ’da 100 kişi imece usulüyle plajları temizledi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Çevre Haftası çerçevesinde 100 kişi plajlarda temizlik yaptı.

Çevre Haftası çerçevesinde Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Marmara Denizi’nin Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında bulunan plajlarda temizlik etkinliği düzenlendi. Yaz aylarının başlamasıyla vatandaşların daha temiz plajlarda denize girmesi için Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve özel bir limanın personelinden oluşturulan 100 kişilik ekip, birlikte yaptıkları kahvaltının ardından alanda temizlik çalışmasına başladı. Ellerindeki poşetlerle dizilen 100 kişi, plajları baştan sona kadar temizledi.