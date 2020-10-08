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Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesini hortum vurdu
Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi İlçesinde hortum etkili oldu. Hortum etkili olduğu bölgede hasar meydana geldi.
Çevre 08.10.2020, 15:56
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da beklenen yağış etkisini sürdürürken, Marmaraereğilisi İlçesini hortum vurdu. Öğlen saatlerinde etkili olan hortum nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, sahil alanda bulunan kafeteryalarda hasarlar meydana geldi.
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