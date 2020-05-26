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Tekirdağ'da nesli tehlikedeki Alaca Sansar bulundu

Nesli tehlike altında bulunan Alaca Sansar Tekirdağ’da bir evin köşesine sıkışmış halde bulundu.

Tekirdağ'da nesli tehlikedeki Alaca Sansar bulundu

Nesli tehlike altında bulunan Alaca Sansar Tekirdağ’da bir evin köşesine sıkışmış halde bulundu.

26 Mayıs 2020 Salı 18:18
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Tekirdağ'da nesli tehlikedeki Alaca Sansar bulundu

Nesli tehlike altında bulunan ve Tekirdağ genelinde sık görülmediği öne sürülen Alaca Sansar (Vormera peregusna) Tekirdağ'da yaşayan duyarlı vatandaşlar tarafından bir evin köşesinde sıkışmış halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Alaca Sansar Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tekirdağ DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli bakımları yapılan Alaca Sansar daha sonra tekrar doğaya salınacak.

“Çığlık gibi ses çıkarırlar”

Alaca Kokarca veya Benekli Kokarca olarak bulunan bu hayvan Sansargiller familyasından olupdaha çok Avrasya'da bozkırlarda yarı çöllerde sık görülen bir tür olduğu belirtildi. Yaşam süresi 6 ile 8 yıl arasında değişebilen Alaca Sansarlar iki ayağı üzerinde dikilerek etrafı kolaçan edebilirler ve çığlık gibi ses çıkarırlar. Sansarlar herhangi bir tehlikeye maruz kaldıklarında ise kuyruk altında bulunan bezlerden güçlü bir koku yaydıkları biliniyor.

Son Güncelleme: 26.05.2020 18:19
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