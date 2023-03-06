Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü personeli hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelince; deprem bölgesinde hasar tespit ve enkaz çalışma sürecinde afet bölgesinde yapılan çalışmalara katkı sağlamaya devam ediliyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) çalışma alanı içinde bulunan hasar tespit ve enkaz kaldırma hizmet grupları bünyesinde; Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Malatya, Kilis ve Elazığ illerini etkileyen afet bölgesinde, Gaziantep ve Hatay illerindeki çalışmalara Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve diğer kamu kurum kuruşlar ile birlikte bugüne kadar toplam 109 personel ile destek sağlandı. Halen Hatay’da 15 personel, hasar tespit ve enkaz çalışma sürecinde afet bölgesinde yapılan çalışmalara katkı sağlamaya devam ediyor.