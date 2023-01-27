Tek şeritli dur-geç köprüsü yıkıldı, yerine yenisi yapılacak

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yılmaz Mahallesi’nde bulunan tek şeritli dur-geç köprüsü yıkıldı, yerine Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde çift şeritli köprü yapılacak.

Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde tüm yapım maliyetleri karşılanacak olan ve Yılmaz Mahallesine yapılacak yeni köprü çalışmaları başladı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 28 yıldır ulaşımı sağlayan ve kullanım ömrünü tamamlayan köprünün yerine 80 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde geliş-gidiş olacak şekilde yapılacak yeni köprünün Yılmaz Mahallesi ile çevre mahallelere hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz Mahallesi ile çevre mahalleler, Gölmarmara, Akhisar ve İstanbul bağlantısını sağlayan ve kullanım ömrünü tamamlayan tek araç geçişi olan köprü yıkılarak yeni köprünün inşaat çalışmaları başladı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün arasında imzalanan işbirliği protokolünde tüm yapım maliyetleri yüzde 50 Salihli Belediyesi yüzde 50 Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Yeni köprü inşaat alanında incelemelerde bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, müteahhit firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yılmaz Mahallesi ile diğer mahallelerle olan ulaşımın aksamaması için Büyükşehir ve Salihli Belediyesi ekiplerince büzler konularak tali yol açıldığını belirten Başkan Kayda, yeni köprünün Mayıs ayı başında yeniden ulaşıma açılacağını söyledi.

Yılmaz Belediye Başkanı merhum İbrahim Erdem döneminde yapılan köprünün 80 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde geliş-gidiş olacak şekilde yapılacağını anlatan Başkan Kayda, “Merhum Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Bende Yılmaz Mahallesinde doğup büyüdüm. Yıllarca bu bölgedeki vatandaşlarımız, arazilerine, işlerine bu köprüyü kullanarak gitti. Ancak köprü artık kullanım ömrünü tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile yeni köprü için protokol imzaladık. Eski köprüyü yıktık ve yeni köprü yapımı için çalışmaları başlattık. Hemşehrilerim adına Cengiz Başkanıma, ekibine ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni köprümüz, şimdiden tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Köprü yıkım ve inşaat çalışmalarına, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, Yılmaz Mahalle muhtarı İrfan Ağım, Belediye daire müdürleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.