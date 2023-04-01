‘Tehlikedeki türler’ kategorisindeki sakallı akbabaya özel tedavi

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, köylülerce doğada bitkin halde bulunan ve tehlikedeki türler arasında gösterilen sakallı akbabayı tedavi ederek yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.

Artvin’de köylüler tarafından bitkin halde bulunan sakallı akbaba, DKMP Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Ülkemizde en nadir görülen akbaba türü olan sakallı akbaba, 10 günlük özenli tedavi sonucu sağlığına kavuştu. Sakallı akbaba, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına salındı.

Tehlikede olan 10 tür arasında

Sakallı akbabalar, Türkiye’de diğer akbaba türleri gibi tehlike altında bir tür olma özelliğine sahip. Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Tehlikedeki Türler Projesi"nde yapılan çalışmada Türkiye’deki en kritik durumda bulunan ilk 10 tür arasında yer alan sakallı akbaba, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından da NT “Tehdide Yakın” olarak kategorize ediliyor.

Özellikle tarımsal kimyasallar, enerji nakil hatları, kurşun zehirlenmesi gibi sebeplerle popülasyonu azalmakta olan sakallı akbabalar ve diğer akbaba türleri için DKMP Genel Müdürlüğünce çoklu eylem planı hazırlamak için çalışma başlatıldı. Planın hazırlanması için veri toplama çalışmaları devam ediyor.