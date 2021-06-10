Tehlike altındaki ‘Şimşir Ormanlarının Korunması ve Geleceği’ni konuştular

RİZE (İHA) – Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) tarafından Şimşir Ormanlarının korunması ve geleceği için internet ortamında çevrim içi bir panel düzenlendi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 2011 yılından beri kuruma ve yok olma tehlikesi altında olan şimşir ormanları, Doğu Karadeniz’de de benzer tehdidi yaşıyor. Gerekli önlemleri alarak var olan olumsuz tabloyu ortadan kaldırmak ve geleceğe yönelik yol haritasını belirlemek amacıyla RTEÜ ve Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde ‘Şimşir Ormanlarının Korunması ve Geleceği’ konulu interaktif ortamda bir panel düzenlendi.

RTEÜ Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Bilgin moderatörlüğünde ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengül Alpay Karaoğlu’nun organizasyonu ile düzenlenen panelde ilk olarak, şimşir ağaçları alanında çalışmaları olan Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy, Türkiye’deki şimşir ağacının genetik çeşitliliği, doğal yayılışı ve biyolojik çeşitlilik açısından önemi konusunda sunum yaptı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Funda Özkay ise şimşir ağacının önemi ve hastalıkları konusunda katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

Prof. Dr. Şengül Alpay Karaoğlu ise Fırtına Vadisi Meydan Köyü’ndeki şimşir ormanının son üç yıllık durumu anlatan ve biyolojik ajanla mücadele sonucunda elde edilen sonuçlar konusunda sunum yaptı. 2019 yıllından beri Milli Parklar Bölge Müdürlüğü işbirliği ile hem zararlı böceklerle hem de hastalık etkeni fungal ajanlarla biyolojik mücadele çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Karaoğlu, belirtilen bölgede sadece canlı kalmış ve hâlâ ayakta olup yaşam mücadelesi veren şimşir ağaçları bulunduğunu, taze sürgün veren ve tepe bölgelerinde olmasına rağmen yaprak açan ağaçların olduğunu ve acilen bu ağaçların geleceğinin garanti altına alınması gerektiğini savundu.

Toplantı sonucunda, şimşirin Türkiye’deki durumu ve acil olarak alınması gereken tedbirler ve önlemler konusunda fikir birliğine varıldı. Bu kapsamda, Türkiye’de doğal yayılış gösteren şimşir (Buxus sempervirens) ağacının genetik çeşitliliğinin tanımlanması, canlı kalan şimşir ormanlarının veya şimşir ağaçlarının ülke genelinde belirlenmesi, canlı olan ağaçların canlılığının korunması ve sürdürmesi amacıyla uzun vadede böcek ve biyolojik mücadele yöntemleriyle devam edilmesi, canlı ağaçlardan gerek tohumla (generatif), gerekse çelikleme (vejetatif) yöntemiyle ve mümkünse doku kültürü teknikleriyle çoğaltılması, laboratuvar ortamında hastalıktan arındırılan fidelerin saha ortamında çoğaltılması gerektiği, dolayısıyla mevcut gen kaynaklarının yerinde veya özel alanlarda korunmaya alınması gerekliliği gibi somut öneriler ortaya kondu.

Toplantıya, Rize Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Orman Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu, Trabzon Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Hülya Turan, RTEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Yüksel, KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Funda Özkay, Kaçkar Dağları Milli Parklar Müdür Vekili Miktat Özyanık, Milli Parklar Şube Müdürü Ayşenur Yaşar Şavşatlı, Orman Genel Müdürlüğü, Tohum Kaynakları Başmühendisliğinden Turgay Ezen katıldı.