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Tedavisi yapılan yaralı karaca doğaya salındı
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde köpeklerin kovalaması neticesinde deniz kenarına düşerek yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.
Çevre 16.10.2022, 13:10
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde köpeklerin kovalaması neticesinde deniz kenarına düşerek yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.
Çatalzeytin ilçesinde köpeklerin kovalaması neticesinde denize düşerek yaralanan karaca, Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından veteriner hekime götürüldü. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan karaca, ekipler tarafından Çatalzeytin Orman İşletme Şefliği 46 numaralı bölmesindeki ormanlık alanda doğaya salındı.