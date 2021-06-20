Tedavisi tamamlanan yaralı leylek doğaya bırakıldı

Karabük’te yuvasından düşerek yaralanan yavru leylek, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi üzerinde bulunan Esentepe Yeşil Camii’nde yuvasından düşerek yaralanan yavru leylek, Karabük Belediyesi ekipleri tarafından alındı. Belediyenin Veteriner Kliniğinde tedavi altına alınan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedavisi tamamlanan leylek, ekipler tarafından doğal yaşamına bırakıldı.