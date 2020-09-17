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Tedavisi tamamlanan yaban keçisi, doğal ortamına bırakıldı

TUNCELİ’DE KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAMAKTAN VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILAN VE GÖRME BOZUKLUĞU OLDUĞU BELİRTİLEN YABAN KEÇİSİ TEDAVİSİNİN ARDINDAN YENİDEN DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI.

Çevre 17.09.2020, 15:00
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Tedavisi tamamlanan yaban keçisi, doğal ortamına bırakıldı

Tunceli’de görme bozukluğu olduğu belirlenen ve tedaviye altına alınan yaban keçisi sağlığına kavuştu, doğal ortamına bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta Mazgirt ilçesi Kırklar Dağı bölgesinde bir yaban keçisine köpekler saldırmak isteyince yöre sakinleri sahip çıktı. Köpekleri bölgeden uzaklaştıran ve çok fazla hareket etmeyen keçiye sahip çıkan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’ne bildirildi. Bölgeye gönderilen ekipler, yaban keçisini alıp kuruma getirdi. Burada veteriner hekim tarafından kontrolden geçirilen yaban keçisinin 3 yaşlarında olduğu ve görme bozukluğu yaşadığı tespit edildi.

Bir hafta boyunca tedavisi süren keçi, iyileşmesinin ardından ekipler tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

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