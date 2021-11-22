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Tedavisi tamamlanan sakarmeke kuşu doğaya salındı
Karabük’te vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan sakarmeke kuşu tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.
Çevre 22.11.2021, 14:17
Karabük’te vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan sakarmeke kuşu tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.
Karabük’te vatandaşlar arazide yaralı halde bulunan sakarmeke kuşunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşu teslim aldı. Klinikteki tedavisinin ardından iyileşen sakarmeke kuşu doğal yaşamına salındı.