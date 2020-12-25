Tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı

Manisa’nın Demirci ilçesi kırsal Kılavuzlar Mahallesi’ndeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan şahin, Salihli’deki tedavisinin ardından yeniden doğayla buluştu.

Kılavuz Mahallesi’nde yaklaşık 10 gün önce bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekipleri tarafından Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Burada Belediye Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı tarafından ilk tedavisi yapılan ve ardından 10 gün süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yaralı şahin iyileşti. Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekipleri tarafından yaşadığı doğaya salındı.